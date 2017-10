Ingeniero peruano participará en misión de simulación marciana

Su temprano interés por la exploración espacial y una incansable tenacidad llevó a un ingeniero mecatrónico trujillano ser seleccionado para participar, junto con su proyecto, en la misión de simulación marciana que iniciará en enero del 2018 en la estación construida para este fin en el estado de Utah, Estados Unidos.

Se trata de Luis Díaz López, quien luego de revisar videos, fotografías y testimonios de las misiones de simulación anteriores e identificar una deficiencia funcional en los trajes que utilizan los investigadores recluidos en la estación, presentó a la organización The Mars Society Peru un proyecto para la mejora de este vestuario con el fin de que el personal, sometido a los cambios extremos de temperatura de la zona, puedan trabajar sin los inconvenientes generados por estas variaciones climáticas.

La propuesta de Luis Díaz es regular tanto la refrigeración como la calefacción al interior del traje espacial a través de un sistema de sensores en el tórax y mangueras en un polo de doble capa que permitan transportar un líquido refrigerante que será termorregulado mediante un banco de celdas peltier, baterías, tarjetas de control y potencia, sistemas de ventilación y radiación, así como una minimoto bomba.

“El año pasado me enteré que había una convocatoria de The Mars Society Perú para participar de la misión Latam 1, presenté un proyecto junto con mi hermana y a pesar de que pasamos a la fase de entrevista en la PUCP, finalmente no fuimos seleccionados”, afirmó Díaz López.

“Sin embargo, me mantuve a la expectativa de otra convocatoria, y cuando la abrieron para la misión Latam 2, presenté el proyecto anterior y uno nuevo. Cuando me llamaron para la entrevista, me dijeron que solo podía participar con uno de los dos proyectos y que debía elegir, pero yo les dije que ellos eligieran el mejor, que fue el de los trajes de simulación, por el que fui seleccionado”, explica.

Luis Díaz López indica que actualmente se encuentra en la etapa de desarrollo del “abstract” y el maqueteado fundamental, pero dentro de las próximas semanas empezará ya con la implementación del proyecto, y la búsqueda de auspicios, puesto que, comenta, tiene que hacer un pago por simulación y solventar los gastos del proyecto.

El ingeniero mecatrónico trujillano manifiesta además que, si bien aún no se puede considerar un astronauta, quiere orientar su desarrollo profesional hacia la exploración espacial, tal como lo soñaba cuando era niño. Empero, esta rama no es la única de la investigación en la que se encuentra desempeñándose actualmente, pues también va a presentar un proyecto de robots solucionadores de laberintos en el Campeonato Mundial de Robótica que se realizará en Rumania.

Fuente: Andina

