Huelga judicial afectará atención de 5,000 expedientes por día

Unos 5,000 expedientes son dejados de atender por cada día de una huelga judicial, advirtió el titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, al comentar la paralización indefinida convocada desde hoy por la federación nacional de sindicatos de dicho poder del Estado.

“La ciudadanía debe saber, por día que deja de funcionar el Poder Judicial dejamos de atender 5,000 expedientes y al mes 100,000. Andamos atrasados en la programación de expedientes y vistas de causa para un año en adelante, es la realidad. Con la huelga tendríamos que programar para el Bicentenario”, señaló en RPP.

Según refirió, esta huelga judicial repite una “experiencia perniciosa” de hace varios años, en los que se deja de laborar noviembre, diciembre y febrero (mes de vacaciones), con lo que en total se pierden tres meses.

Mencionó que al año se resuelven un millón 300,000 expedientes por año, y cada juez tiene un promedio de 2,000 expedientes, una sobrecarga procesal que se agrava con las paralizaciones.

Tras indicar que el cumplimiento de la reposición de horas no laboradas por huelgas anteriores ha sido relativo, aclaró solo se paga por el trabajo realizado y “si no se trabaja no se puede pagar”.

Duberlí Rodríguez sostuvo que la huelga no está siendo acatada por la totalidad de trabajadores del Poder Judicial, pues fue convocada solo por una de las tres federaciones de trabajadores.

“El sindicato más importante que es el de Lima no está paralizado. La huelga no es total”, añadió el titular del Poder Judicial.

Recordó que, entre las demandas, figura una nueva ley de carrera judicial, la exclusión de la Ley Servir, el pase de trabajadores CAS al régimen 728, la autonomía presupuestal del Poder Judicial, y el aspecto remunerativo.

Sin embargo, precisó que todos estos temas han sido trabajados y presentados al Congreso mediante los respectivos proyectos de ley. (Fuente: Andina)

