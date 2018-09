Huaycán: madre denuncia que mujer le robó a su bebe de mes y medio

Una señora identificada como Ruth Cortés (30) denunció que una mujer, mediante engaños, se llevó a su hijo de un mes y medio de nacido el pasado viernes en la mañana, en Huaycán, en el distrito de Ate.

La señora contó al programa ‘Domingo al Día’ que una amiga suya le entregó su número telefónico a una mujer desconocida que supuestamente quería ayudarla.

Dijo que la mujer la llamó ofreciéndole ayuda económica. “Me llama y me dice ‘dónde estás’. Yo le digo que estoy en el jardín San Judas Tadeo de mi hijo y me dice que la espere, que me iba a ayudar. La espero y conversamos. Me aseguró que me iba a ayudar a hacer la prueba de ADN de mi bebé, a conseguir terreno. Me ha endulzado con esas cosas y le creí”, detalló.

Luego, detalló, ambas se volvieron a encontrar el pasado viernes y recorrieron algunas zonas de Lima. Ruth Cortés dijo no recordar qué lugares eran, ya que, aseguró, casi no conoce la capital.

“Nos vimos el día viernes en el jardín de mi hijo y fuimos a Lima, no conozco muy bien la capital, no sé hasta qué parte me ha llevado. Me dijo que me iba a llevar a su universidad, a hacer firmar un papel, para ayudarme económicamente y ver un terreno. No llegamos a ir a la universidad y me dice ‘vámonos hasta el puente Santa Anita’, y tomamos un carro”, contó Ruth Cortés.

En Huaycán, en el paradero Sauna, la desconocida le dijo a la señora Cortés que le entregue su bebé para cuidarlo y la persuadió a que vaya a recoger a su hijo mayor de 5 años, y luego se encontrarían en la municipalidad.

Sin embargo, la señora Ruth, quien es analfabeta, no ha vuelto a ver a su bebé y ahora lo está buscando desesperadamente.