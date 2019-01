Delincuentes ataron de pies y manos a vigilante de restaurante en Huarochirí

Delincuentes ataron de pies y manos a un vigilante de un restaurante campestre, ubicado en el centro poblado Sol y Campo, en la provincia de Hurochirí (Lima), luego de hacerse pasar por visitantes del lugar.

Los hampones llegaron al restaurante campestre en horas de la noche, supuestamente para alquilar una habitación. El vigilante, identificado como Reis Chuquiruna, les mostró todos los ambientes, pero en un descuido fue reducido.

“Me empujó, me aventó, sacó la pistola y lo rastrilló. Él me dijo: “Ya perdiste, colabora”. Me botó al piso, me pisaron. Luego, silbó a su otro compañero, trajeron las sábanas y me ataron de pies y manos”, sentenció Reis Chuquiruna.

Sin embargo, el vigilante del establecimiento logró desatarse y escapó del lugar. Mientras tanto, los delincuentes aprovecharon para llevarse todo lo que podían.

“Bajé por el monte a la pista, donde es el pueblito y ahí llamaron a la Policía. Justo bajaba la moto (donde estaba huyendo los delincuentes) y fueron intervenidos”, señaló la víctima.

Según ‘América Noticias’, los delincuentes fueron detenidos por los agentes policiales. En la mototaxi donde se trasladaban encontraron dinero en efectivo, aproximadamente 2 mil soles y un televisor del establecimiento.