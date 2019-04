Héctor Becerril: hallan muerto a trabajador del congresista en Cieneguilla

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, informó que hallaron muerto a un técnico de su despacho identificado como Igor García Nieto. La víctima trabajaba con el parlamentario desde hace cinco años.

Detalló que el cuerpo del técnico fue abandonado en un descampado en Cieneguilla, según información de la Policía Nacional.

“El día domingo, él asistió a un evento social en Cieneguilla. Ayer estuvimos llamando a las comisarías y hoy nos acaban de informar que está en la morgue y ha sido asesinado. Lamento que la inseguridad ciudadana haya llegado a esos extremos”, declaró.

“Tiene golpes en la frente, cabeza. Está maltratado este joven. No tiene herida de un disparo”, señaló.

Héctor Becerril también denunció que hace tres semanas cuando venía de Chorrillos fue amenazado por un sujeto que pretendía robarle el celular.

No obstante, comentó el legislador que no presentó la denuncia. “Me golpearon, me hicieron un chinchón pero no me hicieron ninguna herida”, añadió.