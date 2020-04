Gobierno entregará bono de 380 soles a familias vulnerables para que acaten cuarentena

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció este lunes en conferencia de prensa que el Consejo de Ministros aprobará un bono excepcional de 380 soles para cada familia de la población vulnerable que se vea afectada durante el periodo de cuarentena de 15 días decretado por el Gobierno para detener el avance de la pandemia del coronavirus.

“Hay un sector importante de la población que es vulnerable y que tiene un sistema de vida de un trabajo diario para poder subsistir, ese porcentaje importante de la población vulnerable no va a quedar desamparado, lo que vamos hoy en el Consejo de Ministros es aprobar un Decreto de Urgencia para un bono económico para esas familias”, afirmó.

Refirió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha hecho un cálculo y ha determinado que por estos 15 días se otorgará un bono económico de 380 soles a cada familia vulnerable para que acaten el estado de emergencia.

Asimismo, indicó que a través de los mecanismos que se tienen se harán las transferencias correspondientes, para que las familias vulnerables puedan tener los ingresos que van a dejar de tener en este estado de emergencia.

También señaló que se calcular que son alrededor de 9 millones de personas en el nivel de vulnerabilidad que necesitan ese apoyo económico, y para ello se cuenta con la base de datos de la ONPE que registra a todos los ciudadanos del país.

“El Estado está cumpliendo con las instituciones públicas, con las familias y personas vulnerables, muchos empresarios responsables están cumpliendo también”, puntualizó. (Andina)

“No son vacaciones”

Asimismo, el presidente de la República pidió a la ciudadanía respetar el Estado de Emergencia decretado con el fin de evitar el avance del coronavirus que llegó a nuestro país hace 10 días.

“Todas las instituciones públicas no están funcionando, miles de servidores están en sus hogares cumpliendo la cuarentena. No es un tema de 15 días de vacaciones, sino de Estado de Emergencia. La medida de ayer es dura y drástica, pero necesaria para evitar un costo mucho mayor, por lo que pedimos la comprensión de todos los peruanos y peruanas”, dijo durante una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

“El virus no se transmite, ni se moviliza solo. Se moviliza con las personas. Si logramos que el virus no se movilice, lo paramos (…) Países que han asumido responsablemente su tarea, han salido airosos. Los países que no lo han hecho están lamentando cantidades humanas y económicas significativas, y con un futuro incierto”, añadió el mandatario.

