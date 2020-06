Gobierno da plazo de 48 horas a clínicas para alcanzar acuerdo sobre las tarifas

El presidente Martín Vizcarra dio un ultimátum a las clínicas privadas para lograr un acuerdo en sus tarifas para los pacientes COVID-19 en las próximas 48 horas, de lo contrario se aplicará el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, referido al derecho de propiedad.

“A pesar de todo el esfuerzo, el sistema de salud pública llega a un límite, y mientras aumentamos esa capacidad se requiere del aporte privado, de las clínicas (…) Hemos dicho que cuando algún ciudadano afectado por el COVID-19 va a un establecimiento de salud pública y ve que está al tope, debe ir a un sistema privado, pero ese costo debe asumirlo el Gobierno. Lo que estamos pidiendo es una tarifa adecuada, un costo razonable. Se ha hecho la oferta y contraoferta y estamos así ya demasiado tiempo”, dijo el presidente Vizcarra en teleconferencia.

El mandatario advirtió que si no se llega a un acuerdo aplicará el artículo 70 de la Constitución, que indica que a nadie puede privarse de su propiedad salvo por causa de seguridad nacional o necesidad pública.

“La tarifa propuesta por el Gobierno, que es razonable, no satisface a las clínicas privadas. No podemos esperar indefinidamente, así que vamos a esperar 48 horas para que se llegue a un acuerdo. De no ser el caso, pensando en la salud y la vida, invocaremos al artículo número 70 de la Constitución Política del Perú, Capítulo 3: ‘El derecho de la propiedad es inviolable y el Estado la garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privársele de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública’. Si hoy, en la crisis más grave de la historia, no estamos en el contexto de seguridad pública, ¿cuándo sería?”, sostuvo el jefe de Estado.

“Yo espero que en las próximas 48 horas haya un acuerdo satisfactorio para ambas partes y podamos también tener de reserva las clínicas privadas para seguir atendiendo a la población. Vamos creciendo la oferta pública, pero si nos rebasa tenemos que usar la oferta privada a precios razonables”, añadió.

¿Qué dice el artículo 70 de la Constitución?

El presidente Martín Vizcarra citó el artículo 70, capítulo III, de la Propiedad, que menciona lo siguiente:

Artículo 70.- Inviolabilidad del derecho de propiedad

“El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”.