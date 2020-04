Martín Vizcarra anuncia multas para quienes incumplan la cuarentena

Tras participar en sesión del Consejo de Ministros, y en el día 29 de cuarentena, el presidente Martín Vizcarra anunció en conferencia de prensa que aprobó un Decreto Supremo para sancionar con una multa a las personas que incumplan con la inmovilización social obligatoria.

El mandatario manifestó que “hay que ser más estrictos” para que la población logre cumplir de forma correcta las medidas impuestas en el Estado de Emergencia, que busca frenar la propagación del coronavirus en el país.

“Quisiera manifestar que ya hemos aprobado un Decreto Supremo para lograr tener mayores herramientas en el cumplimiento de lo que hemos establecido como Gobierno (…) Después de cuatro semanas creo que debemos ser más estrictos”, inició Vizcarra.

“(Con) el Decreto Supremo que hoy estamos aprobando, no solo estamos ratificando la prohibición de la salida de más de una persona, sino evitar el contacto. No es que salga con mi enamorada, mis amigos o me encuentro en el supermercado para hacer vida social, no. Estamos atentando contra el esfuerzo que estamos haciendo. Tenemos que bajar esa curva aún más, por lo que ahora la sanción será con una multa. Bueno pues, quien no incumpla será merecedora de una multa”, añadió el jefe de Estado.

Martín Vizcarra sostuvo que el Decreto Supremo se aprobará en el transcurso de hoy lunes 13 de abril.