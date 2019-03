Solo 840 ambulantes de Gamarra serán formalizados en primera etapa del plan de La Victoria

Uno de los objetivos de George Forsyth al ocupar el sillón edil de La Victoria fue buscar que los ambulantes de Gamarra puedan acceder a un puesto de ventas. Esto con la finalidad de restablecer el orden y promover la formalización en el emporio comercial, que mueve diariamente más de S/20 millones.

Mauricio Cabero, subgerente de Comercio Informal de La Victoria, informó que la comuna empadronó desde el 14 de enero al 3 de febrero a 2,844 vendedores informales en el parque Indoamérica.

Luego, a través de la instalación de un comité en la que participaron las áreas de Asesoría Jurídica y las gerencias de Fiscalización y Control, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, se seleccionó a 840 personas para ocupar un puesto dentro de las galerías del emporio comercial de Gamarra sin pagar arrendamiento por un periodo de seis meses.

Cabero detalló que de los 840 seleccionados, los empresarios de Gamarra atendieron a 406 personas. De ese número, unas 186 se mostraron totalmente interesadas en conseguir un espacio comercial, por lo que en la actualidad ya son 162 ambulantes los que ahora trabajan en puestos de la galería Guizado Hermanos, ubicada en la Av. 28 de julio.

Para el funcionario, la cifra de 162 vendedores se incrementará debido a que la Municipalidad de La Victoria apunta a cubrir los más de 800 stands de la referida galería del emporio comercial. Agregó que existen personas que aún no trasladan toda su mercadería a los puestos, por lo que demora la etapa de implementación de su local en la galería Guizado.

“Si vas a la galería vas a encontrar 162 personas trabajando con un puesto implementado. Puede ser adelanto, pero nosotros tenemos como objetivo lograr cubrir estos 840 espacios comerciales. El padrón de 2,844 personas va corriendo”, sostuvo a este diario.

“Como son comerciantes ambulantes muchos de ellos no es que no estén interesados, sino que se demoran un poco más en implementar su local. Un comerciante ambulatorio no tiene el mismo capital que una persona que tiene una tienda de verdad. Estas personas demoran más en el proceso de implementación. A parte de estas 162, hay más personas que están implementado sus puestos”, agregó el funcionario de La Victoria.

El subgerente de comercio informal de La Victoria señaló que esta primera etapa de empadronamiento al inicio no tuvo el interés de la mayoría de ambulantes. Esto porque no creían en el reordenamiento de Gamarra.

“Cuando hacemos la pregunta nos responden de que algunos guardan la esperanza de que no haya sostenibilidad en el damero de **Gamarra **y que puedan regresar. Conforme han pasado los días, ellos corroboran que eso es falso y que no les queda de otra que formalizarse”, añadió.

No obstante, Mauricio Cabero adelantó que tras cubrir los 840 puestos de la galería Guizado, también se ofrecerá otros puestos con las mismas características: pago por mantenimiento de S/ 82 soles y el beneficio de 6 meses gratis de alquiler, que puede ser prorrogado a un año siempre que el beneficiario tengan el compromiso de no regresar a las calles.

“Tenemos varios empresarios que ante la confianza que ha desarrollado George Forsyth se están sumando a la causa y están ofreciendo más espacios comerciales con las mismas características. Estoy seguro que el segundo empadronamiento será multitudinario”, indicó.

Recordó que entre los principales requisitos que se tomaron en consideración para otorgarles los puestos a los ambulantes figuran garantizar ser comerciante informal de Damero y tener un giro dirigido a venta de ropa y accesorios.

Precisó que en la galería Guizado se tiene contemplado otorgar un 10% de espacios comerciales a personas con discapacidad que presenten carnet de Conadis.

Evalúa nuevas alternativas de formalización

Cabero agregó la Municipalidad de La Victoria evalúa nuevas alternativas para seguir fomentando la formalización en Gamarra. Informó que trabajan en un plan piloto que pretende un nuevo canal en la que contempla ocupar un espacio físico.

“Nosotros vamos a continuar con alternativas de formalización. Estamos trabajando en otra. Hay un plan piloto y de funcionar lo vamos a comunicar. Muchos están acostumbrados a vender sus productos en espacios físicos pero la realidad el mercado dice que esa área no es la única alternativa. Por ello, vamos a desarrollar nuevos canales para las personas que quieran formalizarse y que no tienen un espacio fijo”, finalizó.