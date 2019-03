Jorge Muñoz respalda a George Forsyth por el cierre de 72 horas en Gamarra

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, respaldó la medida tomada por su homólogo de La Victoria, George Forsyth, quien dispuso el cierre del emporio comercial de Gamarra por 72 horas a fin de impedir el comercio ambulatorio e informal.

El burgomaestre informó que la Municipalidad de Lima desplegó un grupo de 30 personas para la referida operación ejecutada esta madrugada en La Victoria en coordinación con la Policía Nacional.

“Me parece coherente [la medida] con lo que ha generado que es una ordenanza en La Victoria donde ha dicho que no se puede tener comercio ambulatorio en Gamarra. Esta ordenanza una vez promulgada veías a gente en la calle. En ese sentido, él ha tomado la decisión que ha tomado. Nosotros hemos participado brindándole una fuerza física de 30 hombres esta madrugada. Hay un apoyo no solo conceptual, sino real”, dijo en entrevista para ATV Noticias.

En otro momento, Jorge Muñoz aseguró no temer a las “sombras” en referencia al trabajo que viene desarrollando George Forsyth.

“A mí no me preocupan las sombras porque yo trabajo por los ciudadanos. Esto una etapa de cuatro años [alcaldía] y que hacer las cosas bien y hay que buscar un trabajo que tenga frutos. No hay nada de sombras. Mi visión es atípica de lo convencional. No trabajo con ese cálculo político”, sentenció.

Teatro Segura

Jorge Muñoz informó que puso en conocimiento ante la Procuraduría respecto a las obras de restauración del Teatro Manuel Ascendio Segura, el cual fue inaugurado por su antecesor, Luis Castañeda Lossio, el pasado 22 de diciembre, cuyos trabajos se encontraban inconclusos.

“Cuando hemos ido no había cableado. Cuando inauguraron la obra pusieron unas sillas puestas en la platea ni siquiera eran butacas. Ya levantamos el piso, también el cableado. El escenario también lo estaban haciendo inclinado y eso no iba a poder admitir algunas presentaciones de ballet que necesitan un escenario plano […] Todo esto se ha puesto en mano de la Procuraduría para que haga su trabajo”, indicó.