Feminicidio en SJL: hallan restos de mujer dentro de un cilindro

Los restos de una mujer, identificada como Milena Fernanda Tapuyima Majipo (30), fueron hallados en el interior de un cilindro, en una precaria vivienda de madera situada en el asentamiento humano San Antonio de Padua, en San Juan de Lurigancho.

Los familiares de la víctima fueron quienes encontraron el cadáver cuando era quemado en el cilindro. Ellos afirman que el principal sospechoso del crimen es José Luis Ramírez Ramírez, pareja durante ocho años de la mujer.

El sujeto huyó del lugar apenas vio llegar al inmueble a los parientes de su conviviente. En el cilindro solo se pudo encontrar la cabeza y parte de las costillas.

De acuerdo a ATV+, los vecinos dijeron que Ramírez Ramírez estuvo rondando la zona hace unos días para, al parecer, cerciorarse de que nadie entre al inmueble y encuentre el cadáver.

Milena Fernanda Tapuyima Majipo (30) desapareció el 16 de diciembre pasado, cuando supuestamente iba a viajar a Tingo María. Desde aquella fecha la comunicación con sus padres y hermanos era través de WhatsApp.

Sin embargo, sus familiares sospechan que Ramírez Ramírez se habría hecho pasar por la mujer en las redes sociales para que no la busquen. Recordaron que los diálogos en WhatsApp eran cortos y que no respondía las llamadas ni mandaba audios, aduciendo que no había señal.

Incluso, indicaron que Tapuyima Majipo dejó de laborar en una empresa debido a su desaparición y que el sujeto trató de cobrar el dinero de la liquidación por los 10 años de trabajo, pero la compañía no se lo permitió, pese a que presentó una carta poder. Intuyen que ese podría ser el móvil del crimen.

Al parecer, la víctima habría estado embarazada, según indicó su hermana. Recordó que ella les contó en alguna oportunidad que pretendía separarse de su conviviente porque sufría de maltrato de psicológico por sus actitudes machistas.