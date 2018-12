Feminicidio en Asia: esta es la confesión del asesino de la joven madre

Eugenio Leopoldo Quiroz Campos, asesino confeso de Estefanny Yazmin Torres Miller, brindó su testimonio ante la policía. El cuerpo de la joven madre fue encontrado en un pozo en la parte trasera de una vivienda en el distrito de Asia (Cañete).

Eugenio Quiroz Campos (44) tiene dos hijos y es jardinero. Él y su víctima se conocieron hace unos años en club Playa Bonita haciendo labores de jardinería y sostuvieron una relación amorosa hace más de un año.

El hombre contó que un insulto desencadenó su brutal reacción contra la mujer de 24 años de edad. También aseguró que ella le pidió dinero para tener intimidad con él.

“Yo salí, le abrí la puerta y ella entró. ‘La plata al toque me dijo’. Yo le dije ahí está. Y la agarré como para hacerle el amor me hizo el pare, me dijo que primero quería la plata. No tengo esa cantidad, 500 [soles] te puedo dar. Y ella me dijo que no y comenzó a insultarme”, señaló.

Cuando fue consultado respecto a que si extorsionaba a Estefanny Torres Miller con la difusión de videos íntimos tal como lo denunció la familia de la víctima, Quiroz Campos explicó que se trató de una broma y que el material no existe.

El cadáver de Estefanny Torrep. s Miller enterró en el patio de la vivienda de Quiroz Campos, en el distrito de Asia, en Cañete. Fue el padre de la víctima quien encontró el cuerpo, luego de cavar en un pozo que se encontraba en la parte trasera de la casa.

Según la familia de Torres Miller, ambos salían esporádicamente, pero dejaron de frecuentarse por decisión de ella. Sin embargo, él la habría acosado para retomar la relación.