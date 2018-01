Sismo de 6,8 grados en Perú: Marina descarta tsunami tras temblor

La Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú descartó en su cuenta en Facebook la posibilidad de un tsunami en la costa peruana tras el fuerte sismo de 6,8 grados de magnitud que sacudió Lima y el sur del país esta madrugada.

“El día 14-01-2018, a 04:18:42 hora local ( 09:18:42 GMT) se ha registrado un evento sísmico localizado a Mar.56 Km S de Lomas-Arequipa, , en Latitud -16.07 y Longitud -74.89 con una magnitud de 6.7, a una profundidad de 48 KM”, señaló en Facebook.

“Este evento sísmico NO GENERATSUNAMI EN EL LITORALPERUANO. Sin embargo, se continúa la vigilancia y evolución del evento sísmico”, agregó en Facebook.

Como se recuerda, un fuerte sismo de 6,8 grados de magnitud con epicentro en el mar se sintió esta madrugada en las regiones Lima, Ica y Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según el reporte oficial, el sismo ocurrió a las 4:18 horas y su epicentro fue localizado a 56 kilómetros al sur de Lomas, en Arequipa.

El sismo se sintió con grado VI en Lomas y también fue percibido en Lima e Ica. Tuvo una profundidad de 48 kilómetros.

Según el reporte del Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo una magnitud de 7,2 grados. Fue tan intenso que se sintió en el norte de Chile.

Felt #earthquake M7.2 strikes 223 km SE of #Ica (#Peru) 12 min ago. Please report to: https://t.co/wA6UcbstH9pic.twitter.com/Uuh6XD6Aau

EMSC