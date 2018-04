Fuertes críticas por accionar de seguridad de Luis Castañeda con anciano

Un video de Facebook muestra el preciso momento que un anciano es reducido por la seguridad del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en un evento que se realizó la tarde del lunes 23 de abril en la Plaza de Armas.

Como se ve, el adulto mayor se acerca al alcalde y si bien no se conoce qué quería del alcalde, al parecer no representaba mayor peligro para la autoridad; sin embargo, la reacción de los miembros de seguridad ha sido muy criticada por los usuarios de Facebook que han visualizado el video.

Se ve cómo lo reducen en cuestión de segundos con uso de fuerza no acorde a la situación. No comuna de Lima no se ha manifestado sobre este suceso.

El suceso ocurrió cuando el alcalde de Lima en el denominado “Los Días de Moscú en Lima”, evento que incluirá actividades culturales, deportivas, tecnológicas, empresariales, ecológicas, brindando la oportunidad a los limeños de conocer más sobre el país anfitrión del próximo Mundial de Fútbol 2018.