Facebook: acusan a un policía de agredir a hombre que sufre sordera

Viral. A través de la red social Facebook, Martin Gabriel Hammer Coquis, quien sufre de sordera, denunció que un policía lo agredió durante la mañana del viernes, en el distrito de Miraflores. Además, compartió un video que muestra el momento en que le reclama al agente por su actitud.

El suceso se registró a la altura del cruce entre la avenida Angamos y la Vía Expresa. De acuerdo a Hammer Coquis, fue agredido solo por no escuchar cuando el policía le pidió detenerse.

“Fui golpeado y empujado por este policía, solo porque no escuché el alto, no entendía al policía. No fue cortes y hablaba muy rápido. A pesar de que vio en mi DNI que era sordo, no se disculpó y tampoco quiso ver mi carnet del Conadis”, contó Hammer Coquis en su publicación en Facebook.

Asimismo, enfatizó que fue a la comisaría y le dijeron que para poner la denuncia tenía que ir al médico legista.

“Es imposible que te golpeen por ser sordo, qué culpa tengo yo de no escucharlo. Al final como ven, se puso a ver su celular como si nada hubiera pasado. Por favor, compartir para que llegue a las noticias y que este policía reciba su castigo por mal comportamiento”, puntualizó en Facebook.

Su publicación, que está acompañada de un video que muestra el momento en que Hammer Coquis le reclama al oficial, pero este se muestra indiferente, se ha vuelto viral en Facebook, siendo compartida más de mil veces.