Maestra de la foto viral cuenta la cruda verdad detrás de la imagen

La foto que se hizo viral en Facebook donde se ve a un policía consolando a una maestra huelguista en medio de las protestas en el centro de Lima tuvo hasta hace unos días solo la versión de uno de los protagonistas, el suboficial Rodolfo La Rosa Ariza. Sin embargo, ya se conoce la versión de la profesora y la realidad es más cruda de lo que se pensaba.

Como se recuerda, esto fue lo que dijo el policía cuando se le preguntó por la imagen viral de Facebook:

“Soy un hermano tuyo, hasta puedo ser tu hijo, reflejas el rostro de una maestra que tuve, hasta el de mi madre, tranquila, te voy a llevar a una zona segura”, fue lo que le dijo el policía a la maestra en el momento que fueron retratados por el fotógrafo Anthony Niño de Guzmán.

La página de Facebook Despernado Perú se puso en contacto con la profesora Marcia Huarancca, quien enseña en Chanchamayo, y le preguntó por el contexto en que se tomó esa foto. Esto fue lo que dijo:

“Tenía sentimientos acumulados, año tras año el Gobierno nos desprecia. No nos quiere escuchar. Nos manda policías, rochabuses, bombas lacrimógenas, como si fuéramos (…) Todas esas cosas se me acumularon en la mente y yo le dije al policía ‘de una vez dispara’. El policía me consoló y me dijo ‘es mi deber’. Fue de impotencia que me puse a llorar al ver que nadie nos escucha”, dijo la profesora a la mencionada página de Facebook.

