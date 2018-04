Eyvi Ágreda: cámaras captaron la huida del atacante en Miraflores

Perú. Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores captaron la huida del presunto atacante de Eyvi Ágreda (22), quien fue quemada dentro de un bus de transporte público en ese distrito.

Según informó “América Noticias”, las cámaras captaron al sujeto en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Paseo de la República, corriendo en sentido contrario tras el ataque contra la víctima.

Como se recuerda, Carlos Javier Hualpa Vacas fue detenido por la Policía Nacional en una vivienda de Carabayllo. Es el principal sospechoso del ataque contra Eyvi Agreda, quien se encuentra grave.

El detenido entró en contradicciones al explicar cómo sufrió la quemadura en uno de sus brazos. No obstante, admitió que estaba enamorado de Eyvi Ágreda, pero que terminaron su amistad hace dos semanas.

“Me gustaba, la chica es linda. Hace dos años me puso en claro que no pasaba nada (…) me siento mal [por lo que le ha pasado], me siento grave, peor porque me están atacando todo a mí”, dijo Hualpa.

Eyvi Ágreda se encuentra con pronóstico reservado y los médicos que la tratan han anunciado que se necesitan de al menos 10 intervenciones quirúrgicas para estabilizar su estado y salvarle la vida.