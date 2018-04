Eyvi Ágreda: sospechoso confirmó que estuvo enamorado de la víctima

Carlos Javier Hualpa Vacas está detenido por ser el principal sospechoso del ataque a la joven Eyvi Ágreda Marchena dentro de un bus de servicio público y en sus declaraciones a la Policía Nacional confirmó que sí estuvo interesado sentimentalmente de la víctima.

“Un poco [me sentía enamorado], me gustaba, la chica es linda. Hace dos años me puso en claro que no pasaba nada (…) me siento mal [por lo que le ha pasado], me siento grave, peor porque me están atacando todo a mí”, dijo Hualpa, quien dijo que eran amigos, pero discutieron hace dos semanas porque ella lo señaló de seguirla con capucha.

“Me la encontré afuera, le dije que no esté hablando esas cosas [que él la seguía], porque si te pasa algo, me van a echar la culpa a mí”, dijo a la Policía.

Como se sabe, Eyvi Ágreda se encuentra hospitalizada luego que le prendieran fuego y los médicos que la tratan han anunciado que se necesitan de varias intervenciones quirúrgicas para estabilizar su estado.

Esto dijo Carlos Javier Hualpa Vacas:

Carlos Hualpa declaró ante los policías. (Video: América TV)