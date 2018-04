Eyvi Ágreda: ataque se deriva de machismo y no de trastorno mental

Perú. El brutal ataque contra Eyvi Agreda la noche del martes a manos del hombre que está detenido tras resultar sospechoso de haberla quemado en un bus de transporte público, se relacionaría más con un tema de machismo que con un problema de salud mental.

Así lo manifestó el psicólogo clínico Miguel Ángel Castejón Bellmut, de la Fundación Manantial de España, para quien no es una exageración cerrar filas ante el acoso y la agresión que padece la mujer en el Perú. “Hoy más que nunca hay razones para ser feminista”, enfatizó.

“No podría asegurar si el chico que ha hecho esto tiene o no un problema de salud mental. Sin embargo, es importante indicar que la enfermedad mental, el delito y la violencia no están unidas. Lo que sí parece que están unidos, desgraciadamente, es el ser humano y la violencia”, expresó.

Señaló que resulta tremendamente difícil asumir que el posible agresor de Eyvi Agreda es igual a todos los hombres, en su capacidad de hacer cosas buenas como terribles, y que por eso – anotó – tranquiliza pensar que “no es igual, que tiene un problema mental”.

“De acuerdo con las estadísticas no existe una relación entre la locura (la persona que pierde la razón) y la violencia. Sin duda aquí hay problemas culturales, de género y machismo, los cuales dominan nuestras sociedades occidentales. Eso explica que todavía nos sintamos en la necesidad de maltratar a quien no nos quiere”, anotó.

origen del problema

Para conocer las razones que habrían llevado al agresor a cometer un acto de esta naturaleza, manifestó que es necesario conocer su biografía, la relación que tuvo con sus figuras de apego en la infancia y cómo marcha su autoestima.

“Generalmente las personas que abusan, son violentas y atacan han sido violentadas o abusadas de pequeñas. Hay una relación estrecha entre la calidad emocional de la infancia y la adolescencia y nuestra vida adulta. Resistimos mejor la frustración si pensamos ‘otra persona me querrá y te sientes valioso’, pero es duro cuando el rechazo que recibes es la confirmación de que no vales la pena”, remarcó.

miedo daña la salud mental

El especialista pidió a los hombres revisar sus relaciones con las mujeres, mirarse, porque son los agresores y ver si están preparados para estar en una relación de igualdad en derechos.

“Las mujeres tienen razones para tener miedo, porque cuando hay discusiones con la pareja, no es una discusión más, puede acabar muy mal para ellas”, aclaró.

El experto español dijo que la mitad de las mujeres sufre una serie de agresiones significativas a lo largo de su vida y que eso debe combatirse con mucha prevención.

“El miedo con el que se sale a la calle construye una vulnerabilidad para su salud mental. Las mujeres son un colectivo que está realmente en riesgo de sufrimiento emocional. No se puede salir a la calle con miedo y cuando lo haces no vas a disfrutar de la vida ni estarás en disposición de hacer disfrutar a nadie. Con miedo no se puede vivir”, anotó.

Pidió trabajar en la autoestima de los niños para tener una buena gestión de las emociones en la etapa adulta y evitar casos tan terribles como el protagonizado por Eyvi Agreda.

“Cómo asumimos las frustraciones y fracasos será diferente si tenemos autoestima, si confiamos en nosotros, si nos hemos sentido queridos en nuestra infancia, en la adolescencia. Es igual de importante evitar pautas de crianza confusas, irregulares, o alteradas”, aconsejó.

Fuente: Agencia Andina

este video te puede interesar

Eyvi Agreda: esto dijo el presunto agresor al ser detenido por PNP

Carlos Javier Hualpa Vacas negó ser el responsable del crimen. (Video: Latina)