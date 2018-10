Extorsionadores piden 10 mil soles a empresarios para no atentar contra sus vidas

Dos empresarios coincidieron en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú y a pesar de no conocerse coincidieron en la misma historia: un grupo de extorsionadores les pedía a cada uno la misma cantidad de dinero bajo la promeso de no atentar contra sus vidas.

“Me piden 10 mil soles, sino me amenazaron que algo me pasaría a mí o a mi familia. No tengo ese dinero”, contó Henry Juro, propietario de una academia de música folclórica, quien desde hace días viene recibiendo llamadas y mensajes amenazadores.

El joven de 27 años decidió acudir a la Policía para denunciar el hecho, pero sobre todo pedir garantías personales, pues indicó tener miedo, informó América Noticias.

Al acudir a la sede policial, se encontró con el mecánico Ledislao Carrión, quien venía pasando por la misma situación, pero nunca pensó que el número del cual recibía las amenazas era el mismo que atemorizaba al músico.

“Me están pidiendo 10 mil soles”, dijo el mecánico para las cámaras de televisión, quien se sorprendió al descubrir que Henry Juro, recepcionaba los mismos mensajes enviados de un idéntico número telefónico.