Estos pasos debes seguir para obtener tu pasaporte electrónico

La Superintendencia Nacional de Migraciones dejó de emitir los pasaportes mecanizados o tradicionales el 7 de julio del 2016. A la fecha, tanto el pasaporte mecanizado como el electrónico son válidos para los peruanos que deseen viajar al extranjero.

Sin embargo, como el pasaporte mecanizado tiene una vigencia de 5 años, dejará de circular el 7 de julio del 2021, fecha en que solo serán válidos los pasaportes electrónicos.

Pasos a seguir para obtener el pasaporte electrónico o biométrico:

- En primer lugar, debe hacer el pago por derecho de trámite (S/ 98,50) en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de Internet usando la plataforma págalo.pe

- Luego, puede reservar una cita en el día o a más tardar en las próximas 72 horas para obtener ese documento de viaje en las oficinas de Migraciones de Lima o del interior del país.

- También puede gestionar una cita en línea vía la página web de Migraciones o llamando gratuitamente al número telefónico 1800 Aló MAC.

- Las agencias de Lima y Callao donde se puede obtener cita y recabar el pasaporte el mismo día, están ubicadas en los centros de Mejor Atención al Ciudadano –MAC del Callao, en el Mall Plaza Bellavista; de Lima Norte, en el Centro Comercial Plaza Norte; y de Lima Este, en el Centro Comercial Agustino Plaza.

-Asimismo, si solicita una cita en la sede central de Breña, en la Av. España 734, puede obtenerla con solo tres días de posterioridad.

-Una vez que te fijen la fecha de la cita deberás acercarte exhibiendo el recibo de pago al Banco de la Nación por derecho de trámite que consigne número de DNI del beneficiario, el DNI en físico y la constancia de cita (en formato digital o impresa).

En el caso de menores de edad, adicionalmente se presentará:

-Exhibición del DNI del padre o madre peruano.

-En caso de padre o madre extranjero: exhibición del Pasaporte o documento análogo con entrada legal al país, o Carné de Extranjería (con la Tasa Anual de Extranjería al día y Residencia vigente).

En caso de presentación por apoderado(a):

-Exhibición del DNI del apoderado.

-En caso de apoderado extranjero: exhibición del Pasaporte o documento análogo o Carné Diplomático o Tarjeta de Identidad vigente expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores o Carné de Extranjería (con la Tasa Anual de Extranjería al día y residencia vigente).

-Carta Poder con firma legalizada por el Consulado Peruano y certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o apostillada o con firma legalizada ante notario peruano, según corresponda.

Nota

-Se requiere presencia física del beneficiario.

-Se requiere gestionar previamente Cita Electrónica a través del sistema de citas en línea de

Migraciones.

-También puede gestionar su cita llamando al ALOMAC a través de la línea gratuita 1800.

- En los centros MAC la atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 4 p.m. En tanto, en la sede central de Breña el horario es de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 12 p.m.

-En caso de que el apoderado sea extranjero, debe contar con permanencia o residencia vigente, según sea el caso.