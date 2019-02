“Esto es guerra”: Rafael Cardozo lanza advertencia a los ‘retadores’

La tarde del último martes, Nicola Porcella fue suspendido de manera indefinida de “Esto es guerra” luego que reconociera que el día anterior hizo trampa en uno de los juegos, hecho que perjudicó a los ‘guerreros’ pues El Tribunal les quitó 30 puntos.

Nicola Porcella aceptó su responsabilidad y pidió a la producción que le quite la sanción a su equipo. “Sé que es mi culpa y todo fue una palomillada” dijo; sin embargo su pedido no fue aceptado y los puntos no le fueron devueltos a los ‘guerreros’.

Además, Patricio Parodi fue elegido como el nuevo capitán del equipo y aceptó liderar a sus compañeros sin problemas, a pesar que consideró que era innecesaria la sanción a Nicola Porcella pues ya los habían castigado con el puntaje.

Pero no fue el único que mostró su incomodidad con la suspensión de Nicola Porcella, ya que Rafael Cardozo le lanzó una seria advertencia a los ‘retadores’ y dijo que estará atento a cualquier error que cometan.

“Yo voy a estar muy atento a los que ustedes están haciendo, porque ustedes nos están juzgando por ‘una trampa’ y ustedes hacen eso todo el tiempo”, aseguró bastante mortificado, pues además fue acusado de ser el cómplice de Nicola Porcella.