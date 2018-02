Estiman que 21 mil venezolanos pueden obtener residencia peruana

El parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez saludó la decisión de la Superintendencia Nacional de Migraciones de aprobar los lineamientos para que los 21 mil migrantes venezolanos que cuentan con el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), puedan obtener la Calidad Migratoria Especial Residente (CMER).

“Ha hecho muy bien Migraciones en ofrecer los mecanismos legales a aquellos venezolanos que ya no pueden ser resguardados migratoriamente por el PTP, cuya vigencia de solo un año en algunos casos ya empezó a vencer y pasaban a la informalidad”, expresó Zúñiga.

Afirmó que Migraciones otorgará la CMER previa evaluación en base a documentación presentada por los solicitantes como constancias y contratos de trabajo y no tener antecedentes policiales y penales.

Indicó que la calidad de residente le da derecho a los venezolanos a seguir afincados en el Perú, por un año prorrogable, con la anuencia legal para poder trabajar, pagar impuestos y acceder a servicios de salud y educación.

Zúñiga expresó que la llegada de venezolanos bajo un esquema regulado, legal y formal dinamiza la economía nacional y que no es tan cierto que necesariamente quiten puestos a los peruanos, pues muchos hacen trabajos que los nacionales no están dispuestos a realizar, tan igual como sucede en otros países.

Acotó que el trabajo de ellos genera oferta y demanda de bienes y servicios, lo cual favorece el incremento del Producto Bruto Interno.

“Debemos tener presente que el ser humano es anterior y superior al Estado; los venezolanos hoy no llegan por simple capricho, sino por una tema de subsistencia, hay que recordar también que antaño nos abrieron las puertas de su país, hoy la reciprocidad con ellos es una obligación moral. La xenofobia y el racismo es un mal y se cura viajando al exterior y no olvidemos que la gran mayoría si no todos tenemos un pariente u amigo fuera de la patria”, concluyó. (Andina)

