Esta es la primera promoción de universitarios peruanos que culminará estudios en Reino Unido

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en alianza con el Northern Consortium of United Kingdom Universities (NCUK), presentó a la primera promoción del programa “UPC International Degrees”. Gracias a esta alianza académica, cerca de 20 jóvenes peruanos tendrán la oportunidad de estudiar en la UPC y luego realizar su traslado al Reino Unido con la posibilidad de graduarse en algunas de las mejores universidades del mundo.

Como se recuerda, en el mes de junio de 2017, la UPC y NCUK firmaron una alianza estratégica para brindar acceso directo a los jóvenes peruanos al Sistema de Educación Superior Británico a través del innovador programa “UPC International Degrees”. Así, la UPC es la primera y única universidad de Latinoamérica en tener este beneficio, marcando un nuevo hito en el sistema de educación superior del país.

La ceremonia conmemorativa de reconocimiento a los participantes se realizó en el Campus Monterrico de la UPC y contó con la participación de Colin Gray, Chargé d’Affaires de la Embajada Británica en Perú; Georgina Jones, Market Development Director de NCUK; Sarah Beresford, Director of Partnerships de Liverpool John Moores University (LJMU); y el Dr. Edward Roekaert, Rector de la UPC.

En la sesión inaugural de la ceremonia, el Dr. Edward Roekaert destacó la importancia de ofrecer programas académicos internacionales con el objetivo de formar profesionales con visión global para que puedan desenvolverse de manera óptima en un entorno altamente competitivo.

Por su parte, Georgina Jones, Market Development Director de NCUK, saludó a la primera promoción fruto de esta alianza y destacó el papel de la UPC en impulsar políticas educativas para programas internacionales. La representante de NCUK resaltó que este tipo de programas les brinda a los estudiantes la posibilidad de desarrollar habilidades que los harán destacar en su futuro profesional.

En el marco de la ceremonia se llevó a cabo la firma de un convenio institucional entre la UPC y Liverpool John Moores University, que permitirá a estudiantes de la UPC tener acceso a diversas oportunidades internacionales, especialmente en carreras como la Ingeniería Civil. La representante de Liverpool John Moores University, Sarah Beresford, destacó el gran aporte internacional de la UPC que permite a sus alumnos vivir experiencias internacionales que refuerzan sus habilidades interpersonales para sobresalir e incrementar sus ventajas competitivas a nivel profesional.

Sobre UPC International Degrees

El programa UPC International Degrees les brinda a los estudiantes peruanos la oportunidad de obtener un título internacional de prestigio, estudiando en el Perú desde la UPC para luego graduarse en el Reino Unido.

Los participantes tendrán la oportunidad de madurar y adecuarse a la vida universitaria antes de la experiencia de estudios en el extranjero, reduciendo costos en la inversión de sus estudios académicos.

Un programa impartido íntegramente en inglés, que proporciona a los jóvenes la base necesaria para luego viajar al Reino Unido y culminar su carrera universitaria.

Las universidades británicas que conforman NCUK son: Aston University, University of Bradford, University of Birmingham, University of Bristol, University of Huddersfield, University of Kent, Kingston University London, University of Leeds, Leeds Beckett University, Liverpool John Moores University, The University of Manchester, Manchester Metropolitan University, Queen Mary University of London, University of Salford Manchester, The University of Sheffield y Sheffield Hallam University. A la fecha, más de 30 mil estudiantes de diversos países del mundo han logrado estudiar en estas importantes universidades gracias a NCUK.