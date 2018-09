Esposa de pastor Santana toma poder de ‘El Aposento Alto’: "No me es difícil seguir al frente"

Sonia Carbajal, esposa del pastor Alberto Santana, tomó el cargo de pastora de ‘El Aposento Alto’ en reemplazo de su marido y su hijo, quienes están envueltos en diversas polémicas.

Un video difundido por medios televisivos muestra el discurso de Carbajal ante los integrantes de su iglesia evangélica.

“No me es difícil seguir al frente, porque siempre he trabajado al lado del apóstol (Alberto Santana). Si nunca he estado al frente predicando, fue porque él lo hacía, pero creo que llegó el tiempo para poder afrontar este gran desafío y salir adelante, y engrandecer al reino de Dios, porque es lo que Dios ha encomendado a cada uno de sus hijos”, dijo Carbajal durante su discurso.

“Les pido a cada uno de ustedes sus oraciones para poder vencer toda adversidad que se venga y sabemos que todos juntos con un solo pensamiento y corazón vamos a salir adelante”, agregó.

Cabe recordar que Alberto Santana, quien lleva 30 años casado con Sonia Carbajal, fue acusado de coaccionar a una joven para que mantenga una relación extramatrimonial con él. Ante la controversia, decidió dejar el cargo de pastor a su hijo, Cohelet Santana, pero este también fue acusado por incentivar la violencia contra las mujeres.