Erik Arenas: este es el perfil psicológico del asesino Huber Chacara

Huber Chacara, desde la perspectiva del psiquiatra Martín Lizama, es un psicópata que debería recibir la cadena perpetua.

Se trata de un sujeto solitario, egocéntrico, con un perfil psicológico en el que se autosobrevalora, discrimina y minoriza a los demás.

“El psicópata primario no es ayudable, porque no se deja ayudar, no tiene conciencia de su psicopatía y se burla de los terapeutas. Son inayudables y la sociedad tiene que tomar conciencia y la cadena perpetua, no hay otra”, dijo el especialista a ‘Canal N’.

Lizama enfatizó que el comportamiento de Huber Chacara, quien asesinó a Erik Arenas e hirió gravemente a Lizeth Linares dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es el de un asesino en serie.

“Pueden convertirse fácilmente en asesinos en serie, cometen crímenes abominables, que configuran a veces el síndrome bestia. Es decir, atacan como si fueran animales, hienas. Al primer estudiante lo degolló sin ningún respeto a su alma máter ni a la vida humana”, aseveró.

Chacara, un hombre sin autocrítica ni arrepentimiento, impulsivo e incontrolable, permanece custodiado por la Policía, mientras los psiquiatras estudian su índice de maldad, reporte que será enviado a las autoridades para que reciba una justa condena.

