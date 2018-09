Trabajadora del hogar fue utilizada como testaferro y ahora debe miles de soles

Lima. Hace 14 años que Digna Rufina Atao trabaja como empleada del hogar, percibiendo un sueldo que no pasa de los S/1.200. Sin embargo, ahora figura ahora en los registros públicos como dueña de varias empresas, casas y autos. Ella acusa a su exempleador César Nepo de utilizarla como testaferro. Lo peor es que ahora debe miles de soles y es investigada por el supuesto delito de lavado de activos.

El dominical Cuarto Poder reveló que Digna Rufina Atao figura en registros públicos como propietaria de tres exclusivos departamentos en Surco, un moderno auto BMW y además aparece como gerente de dos solventes empresas, a pesar de que su salario mensual apenas supera los S/1.000.

La agraviada contó que su error fue confiar en su exempleador al que le dio su firma y nombre por la confianza que le tenía, pero jamás imaginó que él le pagaría de esta manera y lo peor, que niegue todo.

“Me dijo que quería poner una empresa a mi nombre por solo seis meses porque él estaba en proceso de divorcio. Así me engañó (…) Yo lo conozco de toda la vida, la verdad que no me imaginé todas las consecuencias que estoy pasando”, dijo la mujer.

Añadió que en los 14 años que trabajó con la familia Nepo nunca tuvo ningún problema con sus empleadores, con los que incluso viajó de vacaciones para cuidar a los niños de la casa.

A Digna Rufina Atao la sindican de haber girado cuatro cheques sin fondo por un valor superior a los S/100.000. Por este motivo, la fiscalía la investiga por lavado de activos, girar cheques y estafa agravada.