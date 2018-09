Elecciones 2018: solo 53% de electores sabe dónde votará, según ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que solo el 53% de ciudadanos ha realizado la consulta sobre el local de votación donde le tocará sufragar este 7 de octubre en los comicios regionales y municipales 2018.

Ante esta cifra, el organismo electoral exhorta a los ciudadanos y miembros de mesa a informarse mediante las diversas alternativas como la plataforma web, www.onpe.gob.pe, redes sociales y la línea gratuita del Fono ONPE (0800-20-100).

Cabe indicar que son 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y 2,680 sedes distritales y de Centros Poblados a nivel nacional, las cuales tienen la misión de atender a los diversos actores electorales que necesiten información sobre la jornada electoral.

En el territorio peruano, la mayor cantidad de locales de votación estará concentrada en Lima Metropolitana, ya que tiene la mayor cantidad de votantes a nivel nacional (8’019,611).

En el caso de Lima Metropolitana, hasta el momento, son más de 5 millones de electores los que averiguaron el centro de votación donde sufragarán, mientras que otros 3 millones aún no lo han realizado.

Otros departamentos con un elevado número de locales de sufragio son Cajamarca (342), donde votarán un 1’069,605 electores; Áncash (300), donde se movilizarán 870,630 votantes, así como Piura (259), que reúne a un 1’341,718 electores.

Más de 240 instituciones educativas que fueron locales de votación no estarán disponibles para este proceso electoral, debido a que se encuentran en reconstrucción. Los directores no aceptaron dar las facilidades del caso, o no brindan las condiciones necesarias para ser utilizados.