Elecciones 2018: las recomendaciones de la ONPE para el día de la votación

Las Elecciones Regionales y Municipales se llevarán a cabo este domingo y hay varios detalles que los ciudadanos deben conocer para evitar que se produzcan inconvenientes ese día, por lo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha brindado recomendaciones importantes a tener en cuenta.

Cledy Gutiérrez, vocera de la ONPE, indicó que, en primer lugar, es imperativo que los ciudadanos sepan cuál es su centro de votación. Esa información, explicó, la pueden obtener ingresando al portal web de la institución o visitando las oficinas descentralizadas.

“Debe informarse en dónde le toca votar y para eso puede entrar a la página web de la ONPE, darle clic al link ‘Conoce tu local de votación’ y así conocer también si es miembro de mesa. Tome nota de esos datos y ya no tendrá necesidad de información adicional del personal”, dijo Gutiérrez.

Para ubicar su local de votación, el usuario deberá ingresar el número de su DNI (documento que el usuario debe portar obligatoriamente en el día de la votación) en la web de la ONPE.

No llevar automóvil



La vocera de la ONPE también recomendó a los electores no transportarse en autos propios para evitar congestionamiento vehicular.

“No lleven autos porque hay que considerar que es un día muy complicado, movido, todo el mundo transita y los locales de votación no siempre están ubicados en lugares con espacio para estacionarse. Habrá mucha congestión”, enfatizó.

Evitar llevar niños



Igualmente, pidió a la ciudadanía evitar llevar niños a los locales de votación y no esperar al último momento para votar. Hay que tener en cuenta que el proceso de votación se realizará desde las 8:00 hasta las 16:00 horas.

“En lo posible evitar llevarlos, para que no estén incómodos ni cansados”, aseveró Gutiérrez.

Atención preferencial



Además, la vocera de la ONPE dijo que las mujeres embarazadas, personas discapacitadas o con alguna enfermedad, y los ancianos tendrán facilidades.

“Si su aula se ubica en el primer o segundo piso, las personas embarazadas pueden decidir si desean desplazarse, en caso contrario, podrán acudir al módulo temporal. También, en las aulas normales ellas y los ancianos podrán votar sin ningún problema. Tienen que hacer valer su condición, pedir que se les atienda de manera preferente”, comentó la representante de la ONPE.

Si no están presentes los miembros de mesa



La ONPE recordó que si los miembros de mesa no están presentes en el aula que les corresponde, las autoridades podrán elegir a algunos ciudadanos entre los votantes presentes para que asuman esos cargos.

“Una recomendación importante es que si la persona llega temprano y la mesa no está conformada, según la ley, el elector tiene la obligación de asumir la comisión de la mesa. No debería negarse, porque si lo hace, la multa (S/ 207.50) es la misma que le corresponde a un miembro de mesa que no cumplió su tarea”, advirtió la vocera.

Evitar colas y aglomeraciones



Para evitar tumultos de gente, el elector debe conocer su local de vocación, en qué piso y aula le toca, porque quienes generan la aglomeración suelen ser las personas que revisan los carteles y avisos en los patios.

“La aglomeración a veces se genera en los patios, lo que están queriendo saber es en dónde les toca votar y tratan de ver los grandes carteles, pero ello se evitaría si las personas previamente han tomado nota de la información que les estamos dando en los diferentes medios, ya que directamente se ubican en su aula”, enfatizó Gutiérrez.

Agregó que en las aulas, las colas que se generan no son producto de alguna mala organización, sino de “cómo los miembros de mesa están atendiendo la mesa de votación”.

No ir tan tarde a votar

Gutiérrez aconsejó a los electores no acudir muy tarde a votar, porque corren el riesgo de que no lleguen a tiempo al local que les corresponde y se queden sin sufragar.

“No está bien que los electores piensen ‘llego a las 3 p.m. y de seguro no hay mucha gente’. Muchos hacen eso, esperan el último momento y lo que ocurre es que a las 4 p.m. en punto culmina la votación y a veces en el camino a su local correspondiente, hay tráfico y por confiarse no llegan a tiempo, por lo que terminan quedándose en la puerta”, aseveró.