Dwayne Johnson no estará en “Rápidos y Furiosos 9” por esta insólita razón

La famosa saga de acción “Rápidos y Furiosos” ha ido creciendo con los años y ha expandido su franquicia con la inclusión de nuevos personajes que se convirtieron en los favoritos del público, entre ellos la de Dwayne Johnson, quien ingresó en la quinta entrega y se convirtió en uno de los protagonistas, hasta ahora.

Mientras la novena entrega de la saga está en marcha, el actor acaba de confirmar que no estará en la nueva película de la franquicia.

“El plan siempre ha sido que el universo de ‘Rápidos y Furiosos’ crezca y se expanda. Desde ahora, no estaré en ‘Rápidos y Furiosos 9’ porque se están preparando para disparar hacia otros lados”, señaló el actor en entrevista para MTV News.

Dwayne @TheRock Johnson tells @joshuahorowitz what to expect from his new @FastFurious spin-off @HobbsAndShaw and whether or not we'll see him in #Fast9pic.twitter.com/UWIr2EvWRC

