Detienen a policía por agredir y amenazar de muerte a ex pareja

Un suboficial de la Policía Nacional fue detenido tras la denuncia de su ex pareja Susan Huamán Inciso (25). El miembro del orden en actividad, que se encuentra retenido en la comisaría Ciudad y Campo en el Cercado de Lima, registraba seis denuncias por agresión.

“Por favor que me ayuden con un abogado. El señor me ha venido agredir nuevamente [tras revelar mi caso en el programa] y ya no sé qué hacer. Ya son seis denuncias que hago. Estoy desesperada”, declaró la víctima de agresión para Latina.

Un reportaje de Punto Final reveló que Huamán Inciso denunció al suboficial de PNPAdolfo Miguel Vidal Hinostroza por reiteradas aresiones. También la amenazó de muerte.

“Vuelve y no pasa nada porque es de la Policía. No es justo. Que esperan que me encuentren muerta para que recién reaccionen”, declaró al dominical.

Entre las denuncias contra Vidal Hinostroza figuran los cargos de agresión sexual, agresión física y psicológica.

Pese a que la Policía le entregó medidas de protección por riesgo severo ante las amenazas de muerte, el suboficial igual la lograba agredir a su ex pareja.