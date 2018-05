Depresión y ansiedad están afectando a migrantes venezolanos en Perú

Venezolanos que migraron al Perú por la crisis en su país han sido atendidos en el hospital Víctor Larco Herrera por cuadros de depresión y ansiedad, entre otros problemas de salud mental, informaron médicos psiquiatras de dicho nosocomio.

La doctora Elizabeth Rivera Chávez, directora general de la institución, indicó que desde hace dos o tres meses han empezado a recibir a pacientes de nacionalidad venezolana, aunque la mayoría de los casos, dijo, se reportan en hospitales generales y siempre por temas de salud mental.

“Llegan por problemas de depresión, ansiedad, intento de suicidio e incluso esquizofrenia, aunque poco frecuente. Son más los casos de ansiedad y depresión, sobre todo por el tema de migración y la falta de soporte social; no hay dinero, no hay trabajo, no tienen permiso para trabajar”.

En el caso del Hospital Víctor Larco Herrera, comentó, se reciben entre 5 a 6 pacientes venezolanos por mes y seguro que el número aumentará con el paso del tiempo, en vista que su llegada a nuestro país no deja de crecer.

“No sé si calificarlo como un problema, pero ya hemos escuchado dos noticias relacionados con esta población migrante: uno se lanzó a los rieles del metro y otro se lanzó desde un hotel. Estamos preparándonos para ese tipo de situaciones y no solo nosotros, otras entidades tendrán que actuar también para prevenir y evitar ese tipo de conductas en personas que están pasando una situación difícil”, comentó.