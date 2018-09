Denuncia que recibe notificaciones de embargo del SAT por vehículo que vendió hace cuatro años

En el 2014, Walfried Rauter **ayudó a su amiga **Katherine Carbajal **a vender su auto. Sin embargo, tres años después empezó su vía crucis ante el **Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), pues constantemente empezó a recibir reportes de papeletas y notificación de embargo.

Según Rauter, el SAT reconoce que el auto ya no le pertenece a su amiga Carbajal. Sin embargo, han hecho caso omiso, y las papeletas han seguido llegando al nombre de Katherine, cuando el vehículo, actualmente, le pertenece a Carlos Tomás Ballón Chávez.

“Desilusionado del SAT, ellos saben que desde el 2014 ese carro se vendió. Las papeletas han empezado a ponerse desde el 2017. Ellos han reconocido, que ella (su amiga) no es responsable de las papeletas, pero luego han hecho caso omiso”, señaló Rauter para Canal N.

Asimismo, señaló que Katherine Carbajal se ha visto perjudicada por todo lo sucedido, pues el SAT ha cobrado parte de la deuda de las papeletas a través de la cuenta bancaria. Ella ahora se encuentra en Infocorp por el carro que ya no le pertenece.

“Eso le perjudica totalmente a ella para hacer un trámite posterior que ella quiera hacer. Ella no tiene la culpa de lo sucedido. Cuando ellos buscan en su base de datos, encuentran que no somos dueños del vehículo”, indicó.

Por último, Walfried indicó que hace unos días el SAT le ofreció las disculpas respectivas, pero el pasado martes 18, le llegó el reporte de otra papeleta y una notificación de embargo.

“No entiendo por qué me llegan papeletas cuando ya nos pertenece el auto. Hoy me han citado a una reunión con el SAT, pero quiero hablar con un representante, que nos entienda y que nos de la razón. Nosotros no somos dueños del auto, ya no nos pertenece, no podemos pagar las papeletas que el actual propietario está cometiendo”, finalizó el denunciante.