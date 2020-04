Coronavirus en Perú: regreso al colegio sin fecha definida por el COVID-19

Hace algunas semanas, el Presidente del Perú, Martín Vizcarra, dio a conocer que las clases presenciales empezarían el 4 de mayo; sin embargo, este 18 de abril en conferencia de prensa el mandatario comunicó que el inicio escolar no tendría fecha definida.

“Todavía no hay fecha. Primero se planteó que debía ser la primera semana de mayo, pero no, es muy pronto”, dijo el Gobernante.

El mandatario resaltó que es muy difícil que en las aulas, donde entran entre 30 y 40 escolares, se pueda mantener la distancia social de un metro entre los estudiantes.

Asimismo, el mandatario resaltó que los niños y jóvenes merecen el máximo cuidado de la sociedad y del Estado.

“A esos niños, a esa juventud estudiosa no la podemos poner en riesgo de que se contagien en las aulas durante un tiempo que todavía no podemos definir, pero que no puede ser en un corto plazo”, dijo el mandatario.

Se debe resaltar que las medidas que se toman son para proteger a estudiantes y profesores durante este tiempo de la pandemia del coronavirus .