Coronavirus: ¿Los pacientes asintomáticos al COVID-19 deben tomar medicamentos?

Si bien hasta la fecha no hay vacunas o fármacos específicos contra el coronavirus, el tratamiento que utilizan los médicos contra los pacientes que presentan la enfermedad tiene como objetivo aliviar los síntomas.

Sin embargo, ¿qué debe suceder con los pacientes asintomáticos? ¿Ellos necesitan tomar algún medicamento como si lo hacen los sintomáticos? El doctor Elmer Huerta resolvió esta interrogante.

“Positivo asintomático, tiene el virus pero no los síntomas. Ellos no necesitan tomar absolutamente ningún tipo de medicamento, ni sintomáticos porque no tiene síntomas, ni contra el virus porque como sabemos no hay remedio contra el coronavirus”, dijo Huerta al programa Sanamente, de América TV.

“¿Qué debe hacer? Que siga pasando su enfermedad y no creo que necesite otra prueba de control. Lo que se sabe hasta ahora es que estos asintomáticos siguen el mismo curso de los sintomáticos”, añadió el doctor.

Asimismo, el doctor Elmer Huerta remarcó que el asintomático debe seguir usando su mascarilla y guardar la distancia social, tanto durante como después de haber superado la COVID-19.

“El que uno haya pasado la enfermedad, no significa que pueda salir sin mascarilla. Uno debe ponerse la mascarilla y guardar la distancia social por respeto a los demás”, manifestó.