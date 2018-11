Cómico denunciado por hacer "bromas" sobre violencia contra mujeres pide perdón

Jefferson Vásquez, cómico ambulante denunciado por presunta apología de la violencia contra las mujeres, dijo sentirse arrepentido y pidió disculpas por las polémicas “bromas” que hizo sobre la violencia sexual.

“Yo sé que he indignado a muchas mujeres ahora, se han sentido mal, pero les he pedido las disculpas del caso. Ya no sé cómo pedirles disculpas, quiero que se pongan a pensar que tengo cuatro hijos y una esposa. No quisiera que la Fiscalía actúe y me vaya preso por ese comentario”, dijo en una entrevista para el noticiero “Domingo al Día”.

“Si hablo de agresión, empiezo con agresión, termino con agresión y sigo con agresión, pero fue algo que me salió en el momento, porque estaba renegando. No fue algo que yo mismo quisiera hacer, no fue apología a la mujer, no fue eso”, agregó.

En ese sentido, aseguró que no midió las consecuencias de sus actos y que no justificará sus acciones.

“He aprendido que tocar el tema de la mujer es algo muy delicado, porque si no lo fuera, no tendría esta denuncia, no estaría ahorita con problemas de llegar al límite de tener un abogado o una denuncia procesal en la Fiscalía. No medí las consecuencias, ha sido mi ignorancia, no me justifico y pido perdón”, puntualizó.