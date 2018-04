Perú: presunto asesino de su padre niega cargos y madre lo protege

Tras ser acusado por su pareja de ser uno de los responsables del doble crimen que ha conmocionado Comas, Jack Mifflin Díazha negado todos los cargos y jura que nunca estuvo interesado en la propiedad donde vivía y aparecieron muertos su padre Samuel Mifflin y su pareja Irma Peralta.

Jack y su madre, Isabel Graciela Díaz Salcedo (56), fueron trasladados a la Fiscalía, tras ser acusados del delito de homicidio calificado.

Díaz se acogió a la confesión sincera y en su manifestación policial, protegió a su hijo Jack, resaltando que actuó sola.

“Mi hijo no es responsable del hecho investigado, pues yo soy la única culpable del mismo. No recuerdo la hora, solo recuerdo que estaban ellos en el primer piso y les di un golpe en la nuca a la altura de la cervical usando un fierro de construcción. Los dos estaban juntos y parados. No recuerdo a quién golpeo primero, y cayeron al piso y murieron”, dijo la mujer.

En otra parte de su manifestación, Díaz contó que las víctimas fueron torturadas con un paralizador.

Díaz Salcedo dijo que asesinó a las dos personas porque los denunciaban constantemente a su hijo y a ella. Agregó que tales denuncias eran falsas.