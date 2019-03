Comas: pasajeros de bus golpearon y desvistieron a presunto ladrón de celulares

Esta madrugada, un presunto delincuente fue golpeado por un grupo de pasajeros de un bus de transporte público en Comas. Esto sucedió porque el sujeto fue sorprendido robando el celular a una joven.

Según los usuarios, el hombre, quien aparentemente no tenía más de 30 años, sustrajo un celular del bolsillo a un pasajero que rápidamente reaccionó y lo retuvo. Luego, junto a los otros testigos comenzaron a golpearlo.

El presunto ladrón suplicó que no le quitaran la ropa y pidió que no lo agredan, pero sus súplicas no fueron escuchadas y los pasajeros decidieron hacer ‘justicia’.

Luego lo abandonaron semidesnudo en la calle. Las imágenes fueron grabadas por un usuario del medio de transporte.