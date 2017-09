Cirugía de nariz, la nueva exigencia de las quinceañeras de hoy

Ya no es la fiesta, bajar por la escalera, el tradicional baile a medianoche con un apuesto chambelán, ya no hay cruce de espadas, ni la música de moda con los amigos de siempre de esos escasos 15 años. No. Ahora lo que desean las quinceañeras para la fecha tan especial y esperada es una simple, pero polémica, operación de nariz.

El médico cirujano Hans Seclén confirma esta tendencia creciente entre las adolescentes y añade que existen novedosos métodos “mínimamente invasivos” con “resultados muy buenos” como el “punto de oro” o la “bioplastía”.

¿Los padres? Los encuestados, en su mayoría, manifestaron que no les regalarían esta intervención quirúrgica a sus hijas, porque “no tienen edad aún” para tomar una decisión tan importante como esa.

El doctor Jorge Hidalgo manifestó que el promedio que se gasta en este tipo de cirugía más de 3,500 soles y que a los 16 años se considera que la mujer ya tuvo maduración en su rostro.

El gusto de las quinceañeras ha cambiado con el tiempo. (Video: América TV)

