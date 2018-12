Padres de familia denunciaron estafa en organización de fiesta de promoción

Un grupo de padres de familia denunció a José Chipana Vilcapoma por haberlos estafado con la fiesta de promoción de inicial de sus hijos de entre 5 y 6 años de edad. Son 18 los alumnos de un centro educativo del distrito de Chorrillos quienes fueron perjudicados con la contratación.

De acuerdo al informe del noticiero América Noticias, el contrato firmado por el comité organizador y el denunciado incluía los servicios de bocaditos, el servicio de menaje, el equipo de sonido, las luces, las sillas, mesas y el buffet. Lo único que colocó José Chipana Vilcapoma fue el toldo.

“En total era siete mil cuarenta. Le depositamos cinco mil novecientos”, señaló la denunciante Sonia Segura. La última vez que José Chipana Vilcapoma les contestó el celular fue el mismo día de la fiesta (viernes 14 de diciembre). Luego de ello, nunca más supieron de él. Entonces, los padres tuvieron que improvisar para que sus hijos tengan la fiesta.

No es la única denuncia en contra Chipana Vilcapoma. La joven Susan Cacaccha lo acusó de irse del local que le alquilaba sin pagarle la renta de dos meses. Al acudir a la vivienda que figura en su ficha Reniec, familiares indicaron que no vive en ese lugar y no saben nada de él.