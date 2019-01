Chorrillos: madre de familia denuncia a su ex pareja por acoso y agresión

Magaly Pamela Gonzales Gómez, hermana del ex futbolista Carlos ‘Mágico’ Gonzales y tía de Paolo Guerrero, denunció a su expareja de haberla agredido. El hecho ocurrió en Chorrillos y el paradero del agresor identificado como Carlos Andrés Herrera Benavente es desconocido, informó América Noticias.

La agresión ocurrió el sábado 19 de enero cuando ella acudió a comprar una bebida a la panadería ubicada al costado de su vivienda en Chorrillos. Contó que el ex futbolista del Sport Boys Andrés Herrera y padre del presunto agresor, presenció todo.

“Él me agrede a punta de puño, me tira al piso, me pisa, me patea. Me quiere romper la botella en mi cabeza porque él coge la botella y su padre se lo prohíbe”, contó.

Gonzales Gómez pidió ayuda a las autoridades pues contó que por más de 22 años fue víctima de violencia por parte de su ex pareja.

Detalló que ha presentado múltiples denuncias en contra de su ex pareja. Sin embargo, Herrera Benavente continúa acosándola a pesar que desde hace cuatro años ya están separados.