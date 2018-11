Chorrillos: capturan a banda que agredió a joven para robarle sus pertenencias

Alexander Valle Morales (24), Raúl Vega Maquiavelo (23), Allison Coronel Vivanco (20) y Carlos Bautista Aguilar (18) fueron intervenidos por la policía cuando escapaban a bordo de una mototaxi por las calles de Chorrillos, luego de agredir a una mujer para robarle sus pertenencias.

De acuerdo con América Noticias, los sospechosos abordaron a Adela Rodríguez en la calle ‘Las Gaviotas’ de dicho distrito. Ellos la cogieron del cuello para robarle su celular.

“Un joven me agarró por detrás y se llevó mi celular, pero no quería solo el celular, también quería llevarse mi cartera donde estaba lo que recién me habían pagado”, indicó la muchacha.

Según relata la agraviada, con la fuerza que intentaron quitarle su cartera, los hampones la tumbaron al piso para arrastrarla varios metros con la finalidad de arrebatarle el bolso. Incluso lograron arrancarle varios cabellos.

Al ver lo sucedido, vecinos de la zona dieron a aviso a la policía, quienes rápidamente llegaron al lugar para detener a los acusados y recuperar lo robado. Todos ellos fueron trasladados a la comisaría Villa de Chorrillos para ser sometidos a las investigaciones de ley.