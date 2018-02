Chorrillos: alcalde multa a quienes no apoyan sus marchas, denuncian

La gestión del alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, quien lleva 20 años ininterrumpidos en el sillón municipal, estaría obligando a los vecinos que viven en algunos asentamientos humanos del distrito a marchar a favor del burgomaestre y aquellos que no lo hacen, pagan multas, de acuerdo a una denuncia periodística.

Isidora Lucana, vecina del Asentamiento humano José Olaya, contó a Cuarto Poder qué hay detrás de las movilizaciones a favor de Miyashiro, la última de las cuales se realizó hace algunos días frente al municipio.

“En mi asentamiento humano, si uno no sale a esas marchas, pagamos multa. La gente va para no pagar multa, yo voy para no pagar 50 soles”, dijo la ciudadana, quien incluso grabó una conversación con su dirigente.

En el audio, presentado por el programa periodístico, se escucha a Isidora Lucana preguntando al dirigente: “¿Es obligatoria la marcha?”.

“Todas las salidas son obligatorias. Eso le preguntamos allá, al señor Edgar Cajas, él lo está convocando”, le contesta el hombre.

“¿Y si uno no va?”, le vuelve a preguntar la vecina, a lo que el dirigente responde: “Derecho de pagar una multa acá en el pueblo (…)”.

“Toda marcha, multa, cumpleaños de Miyashiro, multa (…) eso les molesta a todas”, se quejó Isidora Lucana.

Campaña a favor de Alan García

Zumilda Campos era presidenta de todo el Comité del Vaso de Leche en Chorrillos, pero el año 2015, cuando ingresaba a la municipalidad, observó una gigantografía que advertía que el alcalde Miyashiro no firmaría ningún documento con la firma de ella.

“Nos dijeron que teníamos que apoyar la última campaña presidencial del señor Alan García, porque en unas semanas se presentaría en el estadio de Buenos Aires a exponer su plan de gobierno. Nosotros le dijimos que no podíamos hacer eso, porque la organización era política”, contó Campos a Cuarto Poder.

Desde ese momento, Zumilda y todos los otros comités del vaso de leche quedaron desabastecidos.