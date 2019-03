Chaclacayo: aparecen más denuncias contra “acosador de Los Girasoles”, ahora son casi 30

Andree Ascensios Gutiérrez(34) fue acusado de perseguir de forma enfermiza a más de 20 jóvenes que vivían cerca de su casa, en la urbanización Los Girasoles, en Chaclacayo. A ellas le enviaba mensajes obscenos por las redes sociales y recientemente se conocieron nuevos testimonios de víctimas.

Según “Latina”, el número de mujeres acosadas podría llegar a 30. Todas ellas acusan al sujeto de abordarlas en el paradero, seguirlas, enviarles mensajes obscenos al celular y amenazarlas. Por tal motivo, los vecinos lo han buscado, pero ahora no se sabe cuál es el paradero del hombre. Su vivienda tiene las ventanas cubiertas con papelógrafos y el timbre fue desconectado.

Desde California (Estados Unidos), Andrea, una de las víctimas, contó que cuando vivía en Chaclacayo estuvo a punto de denunciar a Ascensios, pero su padre enfermó de un infarto y solo decidió bloquearlo.

“Tenía miedo de salir de mi casa, de que mis hermanas salieran. Sus comentarios en las redes sociales eran para denigrarme, comentarios racistas y muy agresivos”, contó al programa “Reporte Semanal”.

Gianella, otra víctima, contó que el sujeto se paraba en los exteriores de su casa, también en Los Girasoles, la seguía y enviaba mensajes.

“Se paraba afuera de mi casa varios días. Empezó a escribirme cosas feas y lo terminé bloqueando”, dijo la joven. Agregó que el sujeto solía esperarla en la puerta de su casa, durante la noche.

Por su parte, Kiara dijo que Andree se le acercó en una ocasión y comenzó a hablarle, diciéndole que sabía dónde vivía. Incluso, por tres días él se subió a la misma coaster que ella.

“Se me acercó y me dijo que me conocía. Como todavía era niña, le seguí la corriente. Me dijo que sabía dónde vivía, que me había visto varias veces y que por eso me hablaba, entonces traté de no hablarle más. Luego paré un carro y me subí, y él entró a la misma coaster. Me senté y él se paró al costado mío, me estaba muriendo de miedo”, contó.

El sujeto era conocido por ser callado y solía amenazar a quien lo denunciara. Actualmente, se desconoce su paradero y los vecinos temen por sus hijas.

Se informó que él amenazó a varias víctimas que formalizaron la denuncia ante la comisaría. Incluso, fue denunciado por sus propios familiares en la última Navidad por agresión física y psicológica.

Ascensios Gutiérrez se defendió en otros medios de comunicación diciendo que muchos de los mensajes a las presuntas víctimas los enviaba “por molestar un poco”, pero que “ellas se lo tomaban a lo grande”.

Dijo que muchas denunciantes habrían inventado o editado varios de esos mensajes.