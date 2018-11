Cercado de Lima: mujer atacó a otra lanzándole ácido en el rostro

Una mujer atacó a una vendedora de calzados lanzándole ácido en el rostro. El hecho ocurrió luego que la viera saludando a su supuesta pareja en una estación del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho. El hecho provocó que la trabajadora sufra una quemadura en la córnea izquierda.

A través de las cámaras de 90 Matinal, Jazmín Quispe acusó a Luz Román Aybar de lanzarle el químico simplemente porque la vio conversando con su amigo y quien supuestamente sería el enamorado de la presunta agresora.

“Yo saludé a mi amigo porque me esperaba en la estación Santa Rosa debido a que tenía mi tarjeta del tren. Ella me vio y me dijo ‘él es mi pareja’”, recordó la víctima.

Horas después, la acusada llegó hasta la galería donde trabaja Jazmín Quispe, en el Cercado de Lima, y sin decirle nada la cogió por la espalda, la jaló de los cabellos y le arrojó el ácido que tenía en una botella de plástico que había llevado.

“Me ha quemado la córnea, no completo, pero es parte de la córnea y eso puede traer consecuencias y secuelas”, agregó la trabajadora al citado noticiero.

Tras el ataque, comerciantes de la galería ’5 Continentes’, situada en la cuadra 11 de la avenida Abancay, capturaron a la autora del hecho y la entregaron a la policía. De ser encontrada culpable, Román Aybar sería denunciada por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud.