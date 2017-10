Censos 2017: Gobierno publicará norma que precisará temas laborales

Censos 2017. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, anunció que mañana el gobierno promulgará un decreto supremo a través del cual precisará los aspectos laborales relacionados con el censo nacional del próximo domingo.

Adelantó que, dada a importancia del censo, las personas que tienen turno laboral ese día no trabajarán, pues es necesario que permanezcan en sus viviendas.

Por consiguiente, Grados informó que ellos no percibirán el pago de ese día, pero el gobierno invocará, tanto a los empleadores como a los trabajadores, llegar a un acuerdo para recuperar las horas no trabajadas.

Según dijo, ello permitirá, no solo recuperar las horas de trabajo perdidas, sino también ayudará a los empleados a recuperar el salario que no pudieron percibir por no trabajar a causa del censo.

“De acuerdo a la legislación laboral del país, el vínculo laboral entrará a la fase de “relación perfecta” por ese día. Confiamos en que las horas no trabajadas podrán recuperarse para que no haya perjuicio para ambas partes”, comentó.

Grados también recalcó que ningún negocio podrá abrir sus puertas o funcionar durante las horas del censo, y comentó que, si bien los puertos y aeropuertos no serán cerrados, solo funcionarán los servicios necesarios y vitales.

Precisó que las personas que sean censadas igualmente no podrán abandonar sus viviendas hasta que culmine la hora oficial del censo.

“Para obtener información certera necesitamos inmovilidad total”, dijo.

El ministro recordó que este tipo de medidas restrictivas solo ocurren cada diez años y resaltó la importancia del censo como herramienta para obtener información vital para el Estado en su objetivo de llevar bienestar a la población.

Informó igualmente que la Presidencia del Consejo de Ministros resolverá en los próximos días los temas legales que permitirán a gobierno restringir la libre circulación de los ciudadanos durante las horas del censo.

