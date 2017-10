Censo 2017: empadronadora que fue violada hace una grave denuncia

Perú. “Fiorella”, la empadronadora que fue violada por un sujeto durante el Censo 2017, hizo una grave denuncia que pone en jaque al propio jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez.

En diálogo con el programa “Beto a saber”, la víctima aseguró que supervisores del INEI le ofrecieron mil soles para que no diera a conocer la violación sexual que sufrió de parte de Marco Antonio Luza Segundo (45).

“Lo primero que han hecho es importarles cómo quedaban ellos, y yo ¿cómo estaba quedando?”, indicó la empadronadora. El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, había negado esa versión.

“Fiorella” también contó que trabajadores del INEI la quisieron hacer responsable de lo que le ocurrió, ya que le reclamaron que no debió ingresar a la vivienda del violador.

Además, según su versión, lo único que le dijeron cuando se conoció la denuncia de violación sexual fue si había completado todas las cédulas del Censo 2017.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca, aseguró que, cuando llegó a la comisaría de Villa El Salvador el domingo en la noche, no encontró a personal del INEI que brindase ayuda psicológica y legal a la víctima.

desgarrador relato

“Fiorella” narró al programa que cuando llegó a la vivienda de Marco Antonio Luza, este la hizo pasar a la sala y durante todo el censo se le insinuó y le hacía preguntas personales, como si era soltera o tenía hijos.

“Cuando yo le empecé a hacer las preguntas, él me hablaba que si yo soy guapa, que si soy soltera. Yo le cambiaba el tema”, narró. Ante la incomodidad, decidió dar por terminada la entrevista, a pesar de no completar el censo.

Fue allí cuando el sujeto se levantó y cerró la puerta de la vivienda con candado. Luego la agarró fuertemente de los brazos y la arrojó sobre la cama, donde la ultrajó. En el momento del ataque no había nadie en el inmueble.

“Me agarró de los pechos fuerte. Luego prendió el equipo. Alzó el volumen para que no me escuchen y yo le decía: ‘por favor, para, para, para… y nada. Él no paraba, seguía, seguía’. Seguía agrediéndome y le suplicaba. Me dijo: ‘no, ya voy a acabar’”, relató.

“era una zona roja”

“Me siento indignada. Me sentía desprotegida todo el momento. ¿Cómo es posible que sabiendo que es una zona roja, me hayan mandado allí?”, expresó la empadronadora en “Beto a saber”.

“Me siento mal, mal, recontra mal. Veo que solamente le han dado 6 meses y posiblemente no se sabe qué más pasará”, agregó la mujer entre lágrimas.

