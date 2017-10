Censo 2017: aquí despejamos tus dudas sobre la jornada del domingo

Perú. El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez, respondió algunas de las principales preguntas de la ciudadanía acerca del Censos Nacional 2017 programados para este domingo 22, entre las 08:00 y las 17:00 horas. Lee las respuestas:

- No se podrá salir de la casa hasta que concluya la orden de inamovilidad del censo (de 8 am a 5 pm), aún así haya sido empadronado más temprano. No habrá actividad comercial.

- No funcionará el transporte público en las ciudades durante la jornada del censo (Metropolitano, Metro de Lima, corredores viales, combis, buses, etc).

- El transporte interprovincial terrestre, aéreo, marítimo y fluvial funcionará con normalidad en todo el territorio nacional.

- Las personas podrán trasladarse a un centro de atención en caso de emergencia médica.

- No habrá liturgias, misas o cultos religiosos durante la disposición de inamovilidad. Esto actos podrán realizarse antes de las 08.00 horas y después de las 17.00 del día del censo.

- El Día del Censo se empadronarán a todas las personas que hayan pasado las 00:00 horas del 22 de octubre dentro del territorio nacional o en aguas jurisdiccionales. Por tanto, si un turista está en el país en el momento censal, deberá ser empadronado/a.

- Los turistas que lleguen al Perú luego de las 00:00 horas del Día del Censo, recibirán “Constancia de Libre Tránsito”, pero no serán censados.

- Los extranjeros que hayan pasado la noche en Perú (00.00 horas) del domingo 22 de octubre en territorio nacional también serán censados.

- Todas las personas de 12 y más años de edad deben responder de manera autónoma las preguntas del empadronador. En el caso presenten alguna dificultad severa para brindar información, la proporcionará el jefe/a del hogar u otra persona del hogar de 18 y más años de edad.

- Las personas que viajen el Día del Censo, a un destino nacional o internacional tendrán facilidades para trasladarse, gracias a empresas de taxi autorizadas.

- Si una persona pasó la noche en un lugar distinto a su vivienda habitual, será empadronada en el lugar donde estuvo del sábado 21 de octubre al domingo 22 octubre de 2017.

- El jefe (a) del hogar es la persona a quien los demás miembros del hogar reconocen como tal y que vive permanentemente en la vivienda.

- Los bebés que nazcan después de las 00.00 horas del domingo 22 no serán registrados por los empadronadores censales, pues, no estuvieron antes del corte o del momento de la fotografía (00:00 horas), sino que llegaron después.

- Quienes fallezcan durante la madrugada del domingo 22 o en el transcurso de ese día sí entrarán al censo, porque estuvieron presentes en el momento de la fotografía o del corte, aunque luego murieron.

- Por excepción, todas las personas que viajen al exterior, después de las 00:00 horas del Día del Censo, por vía aérea, marítima, fluvial, lacustre o terrestre serán sujetos de Empadronamiento Especial.

- Los empadronadores van en equipos de 6 y serán conducidos por un jefe de sección. La Policía brindará seguridad.

- La cédula censal está dividida en cinco capítulos y contiene 47 preguntas que serán formuladas al jefe o jefa y demás miembros del hogar.

- Se debe consignar el nombre y apellido de la persona censada. Porque esos datos le permitirán al empadronador tener un orden de las personas para hacer seguimiento y establecer correctamente la relación de parentesco de cada persona con relación al jefe o jefa del hogar.

- No se preguntará por los ingresos que se perciben. Es un tema que no se está investigando en este censo.

- Un millón de empadronadores participarán en Censo Nacional 2017. Cifra supera largamente la meta inicial de empadronadores y evidencia el compromiso cívico de la población peruana.

- El INEI pide recibir a los empadronadores y brindarles facilidades. No es necesario permitir el ingreso a sus viviendas, puede atenderlo en la puerta, pero eso es opcional.

- En el área rural el empadronamiento se realizará del 23 de octubre al 6 de noviembre, y no habrá inamovilidad.

- Mediante pregunta sobre idioma o lengua materna, se podrán identificar las 47 lenguas originarias de nuestro país.

- La pregunta de autoidentificación étnica permite mostrar la diversidad étnica y cultural del Perú.

- El censo es una actividad cívica obligatorio. Es completamente gratuita. No se debe pagar ninguna cantidad a los funcionarios/as censales que visiten los hogares para realizar las entrevistas.

- En gran parte del territorio los Censos Nacionales 2017 se realizarán en un solo día (área urbana) y en las zonas alejadas (área rural) durará quince días (del 23 de octubre al 6 de noviembre).

- Luego de terminar el censo en una vivienda, el empadronador debe pegar en la puerta principal la etiqueta de “Vivienda Censada”.

- Se podrá censar a las personas sin vivienda, indigentes, con problemas mentales y sin hogar o las que se encuentran en viviendas colectivas.

- Podrán salir de su casa el día del censo todas aquellas personas que trabajan en empresas o instituciones públicas o privadas que por la naturaleza de la actividad no pueden paralizar sus actividades tales como: agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, telecomunicaciones, establecimientos de salud, empresas de taxi, comisarías, bomberos, seguridad, hoteles, de comunicaciones, entre otros. Todos ellos deberán haber sido censados la semana previa al censo en una oficina distrital de censo o en su misma empresa.

- El día del censo habrá un empadronamiento especial en hospitales, centros, puestos o postas de salud, clínicas, cárceles, centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación o centros correccionales, asilos, casas de reposo, orfelinatos, aldeas infantiles, casas hogar, hospicios, conventos, monasterios o similares, cuarteles, campamentos, bases de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú, escuelas militares y policiales, comisarías, internados de colegios, residencias universitarias, seminarios religiosos, buques de guerra, entre otros.

Fuente: Agencia Andina