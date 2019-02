Carlos Morán sobre muerte de policía: “Nos entristece y por otro lado nos fortalece”

La Policía Nacional realizó un homenaje póstumo al suboficial Anner Luzón Jiménez, quien murió en la tarde del lunes, luego de casi un mes de haber sido baleado durante una intervención a unos presuntos delincuentes en Piura. El evento se llevó a cabo durante la mañana de este martes, en la sede de la Dirección de la Policía Aérea.

En la ceremonia, el ministro del Interior, Carlos Morán, expresó sus sentidas condolencias a los familiares de Luzón Jiménez, cuyos restos serán trasladados a Piura, y les informó que será ascendido póstumamente al grado de Suboficial de Segunda.

“Por un lado, esto nos entristece y por otro nos fortalece, porque demuestra que la Policía Nacional entrega su vida a la patria”, dijo el ministro, quien también expresó su indignación por la reciente liberación del presunto asesino del suboficial.

Cabe recordar que la Corte Superior de Justicia de Piura ordenó la liberación de Yerson Alexander Domínguez Martínez (21), quien tenía una orden de 9 meses de prisión preventiva, tras ser acusado de disparar al suboficial Luzón Jiménez el pasado 14 de enero.

Ante ello, Carlos Morán pidió a los jueces y fiscales reflexionar sobre los casos de policías asesinados cuando cumplían su labor.

“Esos jueces, espero que reflexiones y puedan ver mejor los casos en el futuro, porque la Policía es una institución para proteger a los peruanos y no para destruir la vida. No podemos seguir con esta situación. No puede ser así, ¿la Policía seguirá perdiendo vidas valiosas y sus victimarios serán liberados?, no terminamos de entender esta situación”, dijo el ministro, luego de la ceremonia.

“Sabemos que la muerte puede estar en la esquina, pero queremos autoridades judiciales que den una justa sanción para estos victimarios”, puntualizó.