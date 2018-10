Caral Raymi: Actividades culturales gratuitas por 24 aniversario de Caral

Caral, el principal centro urbano de la civilización más antigua de América, conmemorará 24 años de investigación, conservación y difusión con diversas actividades culturales gratuitas, los días jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de octubre, organizadas por la Zona Arqueológica Caral (ZAC), UE 003 del Ministerio de Cultura, en Supe-Barranca.

Esta antigua tradición andina, de realizar reuniones colectivas con la participación de las autoridades y de la sociedad civil, tienen el objetivo de fortalecer la identidad cultural y la cohesión social. Asimismo, tenían fines múltiples de carácter económico, social, político e ideológico, por el interés de lograr beneficios compartidos, en el marco de festejos, ritos, música, danzas, comidas y bebidas.

En ese sentido, algunas de las actividades gratuitas que se realizarán son: el Pasacalle “Integración Caralina”, en la Plaza de Armas de Supe Pueblo (jueves 25); la ceremonia tradicional de Pago a la Pachamama, en la Ciudad Sagrada de Caral (viernes 26); y el Festival Artístico, concurso de Gastronomía local y exposición y venta de artesanías, también en Ciudad Sagrada de Caral (sábado 27).

La población nacional y extranjera está invitada a disfrutar de estos actos que se desarrollarán, en la Ciudad Sagrada de Caral, ubicada en el valle de Supe (región Lima), a cuatro horas de la capital, en el área norcentral del país.

Cabe recordar que durante los días de aniversario, de nuestro Patrimonio Mundial, el ingreso al sitio arqueológico de Caral y al Museo Comunitario de Supe es libre, desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

AGENDADEL “CARAL RAYMI”

Jueves 25 de octubre:

Campaña Médica para la población del valle de Supe, en consultorios

acondicionados en el Centro de Recepción de Visitantes de la Ciudad

Sagrada de Caral, de 9.00 a.m. a 1:00 p.m.

ESPECIALIDADES: Medicina General – Odontología – Psicología –

Nutrición – Pediatría

EXÁMENESMÉDICOS: Examen de prevención de cáncer de mama –

Descarte de cáncer de cuello uterino – Examen de Papanicolau –

Despistaje de glucosa, triglicéridos y colesterol – Examen de Sangre.

Visita guiada al Museo Comunitario de Supe, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Pasacalle de “Integración Caralina”, desde las 5:00 p.m., en la Plaza de

Armas de Supe.

Viernes 26 de octubre:

EN EL MES DE LA LUCHACONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Charlas de prevención con especialistas:

Cómo cuidar su salud y prevenir el cáncer de mama de 9:00 a.m. a

10:00 a.m.

Cómo tener una familia saludable de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Programa cultural: “Conociendo los Valores Sociales, Culturales y Científicos de la Civilización Caral”, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Sitio arqueológico Ciudad Sagrada de Caral.

Ceremonia tradicional de “Agradecimiento por los bienes recibidos”, desde las 7:00 p.m. en el “Espacio de Convergencia Social”.

Sábado 27 de octubre:

Programa cultural: “Conociendo los Valores Sociales, Culturales y Científicos de Caral”, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Festival artístico, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., Centro de Recepción de Visitantes, en la Ciudad Sagrada de Caral.

“Catu Caral” o expo-venta: de productos artesanales, elaborados por la población local.

Concurso y festival Gastronómico: “El Sabor de mi Tierra”, venta y exposición de la gastronomía tradicional.

Presentación de los Módulos de Responsabilidad Social de la ZAC: “Algodón de Colores Naturales de Caral”; “Recuperación de la tradición musical de la civilización Caral”; y “Cerámica funcional y decorativa”.